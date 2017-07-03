東勢分局警務正車禍癱瘓 被追繳溢領薪資引家屬不滿

2017-07-03 22:39

〔記者歐素美／台中報導〕東勢分局警務正呂鴻毅，民國103年查勤時車禍，造成腦部受創，生活無法自理，父親也中風行動不便，年邁母親要照顧麵攤及父子兩人，蠟燭兩頭燒，家屬希望替呂鴻毅辦理退休，不料，卻反被追討溢領的薪資144萬元，讓家屬無法接受；東勢分局表示，因家屬於104年替呂員辦理監護宣告，致其喪失公務人員任用資格，依銓敘部規定才需追繳溢領薪資。

103年10月12日，時任東勢分局保安民防組警務正的呂鴻毅，駕駛巡邏車查勤行經土牛派出所時，遭李姓男子酒駕撞上，呂員腦部受重傷，嚴重昏迷，警車被撞得幾乎全毀。

呂鴻毅的妹妹呂鴻卿說，當時哥哥受重傷，因家裡經濟不是很好，為動用其銀行帳戶的錢支付醫療費用，經人建議才於104年1月21日替哥哥辦理監護宣告。

不料， 105年3月，家屬申請公保殘障給付，銀行要求補件，家屬遲未補件，東勢分局表示，當年6月向法院洽詢，才知家屬替呂鴻毅辦理監護宣告，依公務人員任用資格法規定，呂員等於喪失行為能力及喪失公務人員資格，由於呂員期間都以因公受傷請公傷假，薪資照領，因此依銓敘部規定需追繳其104年1月至105年6月溢領的薪資144萬元。

呂鴻卿說，因母親1人要照顧2人，身體不堪負荷，家裡經濟也不算很好，希望能替哥哥辦理退休，每月領取些微退休金，減輕母親負擔，不料，拖了2年，哥哥的退休遲遲無法辦理，東勢分局還要追繳144萬元，甚至因警車撞毀，警方要求呂員需賠款37萬元，後雖經警友會募款支應，但明明車輛的意外險即可支付，質疑東勢分局「欺人太甚」。

東勢分局表示，因車禍鑑定結果，呂員因迴轉車未禮讓直行車需負部分責任才需負擔警車損失，但警方已募款協助處理；追繳溢領薪是依銓敘部規定行文知會家屬，依規定呂員需有半殘障證明才可申請命令退休，家屬一直無法出具證明，但分局還是協助辦理，目前案件已送銓敘部，強調一切依法執行，並非故意刁難。

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