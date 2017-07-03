強國女學生當租霸 套房放任3犬搞成垃圾場

2017-07-03 20:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕強國女學生有夠噁爛！新竹市東區一間出租套房，原本承租給江姓男大生（20歲），後來他轉租給來台念書的中國籍汪姓女學生（20歲），沒想到汪女竟擅自養3條小狗，去年她回中國探親，將狗託付給友人餵養，房東多日聯繫不上房客，上門查看屋況時，發現3條狗竟把套房內家具啃咬撕爛，套房還傳出濃濃屎尿臭味，氣得向江男提告。

警方獲報後前往套房查看，一進門屎味撲鼻臭，紅色沙發被挖出大洞，還因屎尿滲透被染成黑褐色，家具也都被啃咬破壞，現場宛若垃圾場、噁心得令人想吐，屋主氣得說，一定要有人對此損失負責！

警方調查，這間套房當年被租給江男，疑似後來又被轉租給來台念書的中國籍汪姓女學生，汪女入住時帶了3條狗，去年汪女回中國，託付友人代為餵食，沒想到3條狗在屋裡瘋狂亂咬，還隨地大小便，讓房東氣得差點暈倒。

汪女返台後下落不明，警方直到今年才與她取得聯繫，她到案後否認狗是她養的，且聲稱本身體質對狗過敏，絕對不會養狗，還辯稱當初承租時她還未成年，是透過一名徐姓女同學（20歲）幫忙代簽租約，破壞事件與她無關，不過徐女到案後卻說，那3條狗就是汪女養的。

警方表示，此案牽涉人眾多且複雜，逐一比對說詞發現幾乎都各說各話、互推責任，但相關涉案人幾乎異口同聲指是汪女所為，全案依毀損罪嫌函送新竹地檢署偵辦。