曠世小柯南 雲林縣警局教你當小偵探

2017-07-03 19:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕「2017曠世小柯南-警政廉能體驗活動」，縣警局製國小學生變成了小偵探。

雲林縣政府、雲林縣警察局及台灣雲林地方法院檢察署共同辦理曠世小柯南體驗活動，共有100名學生參加，除有靜態的宣導、簡易防身術外，還有指紋顯現及犯罪現場模擬採證等動態課程，培養小朋友細心觀察及發掘異象能力，了解科學應用在警察辦案過程中的角色及重要性。

參與的小學生在警察伯伯的教導下，戴上手套、口罩，利用工具，讓瓶子上的指紋慢慢「現身」，小朋友都覺得神奇有趣，原來科學辦案，果然必須用科學方法。