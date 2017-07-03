高港工人工安遭壓不治 勞檢處重罰僱主12萬

2017-07-03 21:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕48歲張姓工人今午在高雄港40號碼頭永安貨輪船艙作業，船板蓋突然倒塌壓住張男左側身體，經送醫搶救仍告不治，高市勞檢處稽查，發現雇主對工作場所有物體飛落之虞，卻未設置防止物體飛落之設備，違反職業安全衛生法，予以停工，並罰鍰12萬元。

勞檢處指出，高福勞務有限公司今午通報，所僱勞工於高雄港40號碼頭貨輪上，從事貨物裝卸作業時，被滑落之艙蓋板壓傷左腿，經送醫急救後仍不治死亡，因涉及職安過失，除停工、重罰12萬元，將建請警方移送司法機關偵辦。