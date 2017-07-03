獨家》遠雄弊案／周勝考擊退2知名包商 獨攬大巨蛋土方工程

2017-07-03 18:58

［記者錢利忠／台北報導］檢廉偵辦遠雄集團創辦人趙藤雄涉掏空及土地工程弊案，日前已聲押禁見趙藤雄，以及曾承包大巨蛋土方工程並涉當白手套的新北市議員周勝考獲准；針對大巨蛋的土方工程，檢廉發現當初除了周勝考所掌控的勝益營造曾投標外，業界知名的萬益通運、福泰等工程公司也曾被探詢，但最後均不敵周勝考的手腕，無緣承接工程。

針對是否曾有意投標大巨蛋土方工程一事，萬益通運負責人陳萬益今天低調表示，當初有被大包商詢問過，但還沒到談價錢的階段，別人的事情他不清楚，無法說明。

周勝考原先在南投某三太子廟當乩童，後來改行當工地監工，就此投入土木工程業，曾任三屆台北縣議員的他，改制後代表國民黨出征，又當選新北市第一、二屆議員，並擔任國民黨新北市議會書記長，在地方及府會之間人脈豐厚。

檢廉調查，周勝考不僅政商網絡發達，就連演藝圈也有熟人，日前他還出面協助豬哥亮的後事；過去曾有北市議員質詢時提到，大巨蛋案土方工程由勝益公司得標，該公司背後藏鏡人即是周勝考，要求北市府相關單位應嚴格把關。

檢廉發現，周勝考所實際掌控的勝益營造，從二OOO年開始，每年接案的件數並不多，但得標金額均不少，甚至還承包大巨蛋的土方工程，關於周勝考與趙藤雄之間的關係，地方及政界早有傳聞，質疑周勝考替趙藤雄打點府會關係。

此次遠雄繼捲入前營建署長葉世文貪污案後，再次爆發弊案遭搜索，檢廉原定六月卅日（星期五）才行動，但周勝考卻在檢廉發動前兩天，就早一步聽聞偵查動作，不僅大膽致電及親訪新北市府政風處，開口就問廉政署是否將搜索遠雄，連預定搜索日期及「新北」弊案都能精準掌握。

檢廉監聽發現，周勝考不僅早先一步掌握檢廉搜索行動，還透過趙藤雄的親信轉達，趙藤雄知悉後，立即指示陸姓秘書銷毀其行事曆，另指示趙姓秘書刪除相關電腦檔案；檢廉為了鞏固涉案事證，才只好提早一天行動。針對相關案情細節，北檢今天則表示：「偵查不公開，不便回應」。