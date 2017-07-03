反年金改革揚言抗爭 中壢馬路層層拒馬架了又拆

2017-07-03 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕反年金改革在LINE和臉書群組中貼文指出，明天蔡英文總統將赴桃園市中壢區公所旁的青年事務局參訪青創團隊活動，反年金改革團體成員放話要「用最隆重的陣仗，讓牠走不出去」來熱烈歡迎。

此一隆重歡迎的「預告」，引起中壢警方高度關注，展開相關現勘和維安作業的佈署，從下午2點起青年事務局和周遭馬路架設層層的拒馬，準備嚴陣以待；不過，從傍晚5點許，原本架設的拒馬已經全部撤掉。

對此，桃園市政府內部表示「還在了解中」，而稍早公布的桃園市長鄭文燦表定明天行程，並無此相關安排。