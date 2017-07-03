假收留真逼賣淫 東警清剿幕後集團

警方將以潘姓男子為首的賣淫集及嫖客移送法辦。（記者陳賢義翻攝）

2017-07-03 22:35

［記者陳賢義／台東報導］台東警分局日前循線探知1名少女經常與男子入出旅館，由於正值暑期「青春專案」期間，立判有異，追查發現該名少女中輟離家，竟淪為賣淫集團假收留真餵毒逼迫賣淫的對象，兵多分路同步搜索，一舉將以潘姓男子為首的賣淫集團及嫖客等4人緝捕到案，訊後，今依違反兒童及少年性剝削防制條例移送台東地檢署偵辦，並建請羈押。

台東警分局查知上情後，分局即成立專案小組，報請東檢檢察官李冠輝指揮偵辦，經長期跟監、蒐證，發現該集團先是假意收留逃離安置機構或逃家少女，暖言慰問，再以生活所需為由媒介少女從事性交易，甚至引誘吸食毒品，待上癮後控制、逼迫賣淫，人神共憤法令不容。

案經專案小組調查，該賣淫集團媒介性交易1次價格3000元，但每次交易完後竟以購買毒品及容留所需為由，全部納為己有，少女分文未得，大賺不義之財，昨兵分多路圍剿攻破。

台東警分局長方世君表示，對於違法行為警方決不寬貸，必定嚴辦到底，呼籲家長們在暑假期間多關心青少年在外行蹤，而青少年朋友們暑假期間從事戶外活動應注意自身安全，參與正當休閒。

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