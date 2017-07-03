1工人遭船板壓傷亡 高市將追究有無工安疏失

高雄港40號碼頭發生工安意外。（記者黃旭磊翻攝）

2017-07-03 17:26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄港1名工人於貨輪船艙作業，疑遭船板蓋壓傷送醫不治。

高雄港消、警表示，張姓工人（48歲）於今天下午1點20分許，在40號碼頭永安貨輪船艙作業，船板蓋突然倒塌壓住張男左側身體，中島消防隊到場發現左大腿粉碎性骨折，包紮後送往高雄市阮綜合醫院急救，因失血過多不治。

死者送往岡山殯儀館處理後事，高雄港警於事發後派員勘驗甲板，並會同高雄市勞工局勞檢所調查意外原因，並追究雇主有無工安疏失。