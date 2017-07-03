全台檢警都在找 車貸詐欺犯終於落網

2017-07-03 20:05

〔記者何宗翰／台中報導〕28歲黃姓男子以買賣中古車名義，向買家聲稱可以全額貸款甚至可以貸更多，待買家交付證件委託處理後，卻拖延交車最後失聯，以此詐騙手法在全台各地犯案，同時遭台中、桃園、台南、雲林、高雄、橋頭等多處地檢署發布通緝，日前台中警方透過黃男的吳姓女友鎖定黃男，一舉上前逮捕緝獲。

警四分局表示，今年4月份接獲一名賴姓男子報案，表示朋友介紹黃男代辦購車業務，黃男聲稱由他代辦可以「全額貸」，而且連保證人都幫忙找好，沒想到貸款核撥後，黃男拖延交車，最後失聯，賴男卻得開始繳貸款，損失約30萬元；黃男詐騙手法雷同，詐騙對象包括一般民眾及中古車商，得手後就轉移陣地至其他縣市，受害人才會遍及全台。

警方調查，黃男為高雄左營人，103年就因詐欺罪嫌被通緝，已知7人受害，被害金額甚至高達百萬元，調閱相關資料後，通知黃男的吳姓女友到場說明，言談中發現吳姓女子言詞閃爍且說詞前後矛盾，辯稱不知男友行蹤且久未聯絡，研判吳女說謊，決定放長線釣大魚，暗中跟隨吳女，果然在三民路育才派出所旁騎樓發現黃男行蹤，上前將他逮捕緝獲。

警方表示，逮捕過程中，因吳女處處維護男友，黃男擔心女友觸犯妨害公務罪名，一度情緒激動的下跪表示做錯事，一切都自己承擔，要員警放過吳女，並喝令女友配合，不要妨害警察執行公務。全案訊後以詐欺通緝案移送，由於黃男涉案數量龐大，目前已遭雲林地檢署聲押獲准。