防制毒品入侵 守望相助隊加強夜間巡邏

為地方治安奉獻心力的守望相助隊，儼然已成穩定治安的重要力量。（台中市政府提供）

2017-07-03 17:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕防制毒品入侵里鄰社區，中市府將結合各區里守望相助隊，把空屋、窄巷或公園納入夜間巡邏路線，並加強民眾防治觀念，發現疑似施用毒品或民眾群聚，立即報警處理，希望藉此建立社區治安維護體系，防範毒品危害及其他衍生犯罪。

民政局表示，「警力有限，民力無窮！」為結合社區資源，落實治安全民化，市長林佳龍於就職後2年內陸續完成「守望5相助」政見，使里守望相助隊管理及福利制度更加健全。

「守望5相助」包括，「補助教育訓練費及提高補助購置巡邏車經費」、「將輔導成立崗亭，列為各區公所施政考評的項目之一」、「放寬守望相助隊員年齡限制，鼓勵20歲以上年輕新血加入，列為學校服務學習時數」、「每年汰換老舊器材與服裝」、「編訂獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序」。

有鑑於毒品犯罪事件發生時地有其不特定性，實務上有限警力無法顧及每一個角落，此時即需仰賴分布各角落的無限民力，以協助提供寶貴線索或資訊，匯集成綿密、無窮的巡邏情報網。

民政局指出，里守望相助隊採民力為核心，里辦公處為單位，並結合地方熱心公益人士，共同建立社區治安維護體系，里鄰擁有自己的治安防治系統，確實發揮預防犯罪功能，在降低犯罪、提高社區生活品質的貢獻著實功不可沒。

民政局除對默默耕耘治安工作的守望相助隊弟兄表示感謝外，也承諾將於市府財務許可範圍及符合法令規定下，延續福利從優原則及行政簡化等理念，全力支持守望相助隊，使這群基層巡守尖兵，得以全心投入社區服務，繼續打造台中成為全國最優的宜居城市。