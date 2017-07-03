埔里僻靜民宅 查獲上百棵大麻植株

檢警在南投縣埔里鎮福興里一處僻靜民宅查獲大麻幼株。（記者佟振國攝）

2017-07-03 17:53

〔記者佟振國／南投報導〕台中地檢署今指揮台中市、南投縣警方前往南投縣緝毒，於埔里鎮福興里僻靜民宅，查獲栽種於盆栽的大麻植株上百棵，檢警也逮捕2名嫌犯，針對涉案人等及毒品來源進一步擴大偵辦。

台中地檢署上午指揮台中市霧峰分局、南投縣警局刑警大隊、草屯分局、埔里分局等大批員警，前往南投縣草屯鎮、埔里鎮等地查緝毒品案，先在草屯破獲大麻製造提煉場所，並查扣一批大麻成株，逮捕設籍國姓鄉的主嫌及1名共犯，檢警持續追查大麻來源。

上午又在埔里鎮福興里福興路嫌犯承租的僻靜民宅內及周邊空地，查獲栽種於盆栽的大麻幼株，估計有上百棵，檢警持續採證，據了解，嫌犯在隱密的民宅栽種大麻，待成株後再移至草屯進一步製毒，對於涉案人等及大麻來源、數量，檢警還要進一步追查釐清。

福興路附近居民對於大批制服、便衣員警進進出出十分好奇，得知是有人違法栽種大麻才恍然大悟，居民表示，有1名男子向葉姓屋主承租房子，但常晝伏夜出，不與人互動，經常半夜才有人活動，先前因為房屋周邊的竹子影響其他農民耕作，協調要求砍除遭拒，又不說明原因，原來是要掩人耳目。

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