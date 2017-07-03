又是你！「北車南運」遠赴200公里銷贓 被同一警逮捕

王男「北車南運」，把腳踏車送到200公里外的高雄市販售。（記者張瑞楨翻攝）

2017-07-03 19:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕又是你！台中市警局刑事警察大隊偵三隊遠赴高雄市，查獲王姓男子涉嫌以「北車南運」手法，把中部地區高檔腳踏車，以市價五成運到高雄市販售，警方查贓時詫異發現，綽號「王董」的王男，2年前被逮捕，他改往200公里外的高雄市銷贓，卻沒想到還是被同一員警查獲，不過，他全盤否認銷贓，還聯繫「車主」出面，卻無人願意幫他作偽證，全案依贓物罪嫌於今天（3日）函送法辦。

中市刑大三隊於今年4月間接獲線報，指尚未到案綽號「少年仔」、「小馬」的竊賊，專偷市價1萬元至4萬元不等的高價腳踏車，再以1至2成賤價賣給綽號「王董」的64歲王男，王男則以市價五成左右價格，從台中市轉運到高雄市的跳蚤市場販售。

以市價2萬元的腳踏車為例，王男向「少年仔」等人收贓價約2000至4000元，運到高雄市凱旋四路「凱旋跳蚤市場」，以1萬元左右販售，比市價便宜約一半。

員警為了確認王男賣的是贓車，還自行掏腰包花6000元買1輛，確認是贓車後，向台中地檢署聲請搜索票與拘票，本月初在高雄「凱旋跳蚤市場」查獲8輛自行車，警方並發現，王男2年前（2015年）在台中市干城車站附近的跳蚤市場旁銷贓，被員警查獲之後，他改變銷贓地點，把腳踏車運到高雄市販售，卻沒想到還是被同一員警查獲。

王男否認收贓與銷贓，他辯稱腳踏車都有「主人」，是車主人賣給他的，不過，他打電話聯繫數人出面，卻沒有人願意出面，警方懷疑王男想教唆偽證，警方於昨天將他依竊盜、贓物罪函送台中地檢署，並呼籲車主向刑大偵三隊指認失車。