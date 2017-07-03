逞慾嘿咻少女挨告 他怨：要錢沒有要命一條

2017-07-03 20:00

［記者黃捷／台北報導］林姓男子透過友人介紹，認識讀高一的少女玲玲（化名），交往期間利用獨處機會，2度與玲玲做愛，玲玲父親獲悉後表明要告，林男因此大受打擊，還傳訊息向玲玲抱怨「讓我被車撞死吧」、「要錢沒有要命一條」。法院審結認定兩人合意，依2次對未成年性交判刑1年10月，可上訴。

玲玲供稱，她與林男2015年12月認識交往，同年月20日深夜搭林男車出外散心，林男開到新北市山邊一處停車場停放，聊天聊一聊後，林男突然親她，且不顧她說不要，進一步摸胸，並表示想要嘿咻，雖然她覺得不太好，2人最後還是發生性關係。

她說，她同年月25日因上課遲到，不想去上課，就打電話給林男，林男立刻開車接她回家，當時只有他們2人獨處，林男再次說想要，她雖然有拒絕，林男仍然親吻脫衣，兩人又再次發生性關係，2次嘿咻其實都不算違反她的意願。

玲玲父親則稱，他隔年1月發現女兒和林男交往，還曾3、4天沒回家，便詢問是否有做不該做的事情，女兒當場承認，他就決定要提告。

林男雖否認犯行，但玲玲曾傳訊詢問：「我們最後一次是什麼時候...」林男反問「怎麼了？妳那個沒來嗎？」玲玲回答：「恩..」林男在得知玲玲父親打算提告後，還傳訊給玲玲抱怨「我混蛋，一直傷害妳」、「也對妳爸很抱歉」、「我一而再再而三讓我爸媽失望」、「乾脆讓我去被車撞死吧」、「要錢沒有，要命一條，反正我還有兩個弟弟」合議庭因此認定兩人有發生性關係。

合議庭指出，玲玲案發時年僅15歲，判斷能力及性自主決定權未成熟，林男竟為逞一己性慾要求性交，雖未違反玲玲意願，但已影響玲玲身心健全發展，並使玲玲家屬受有精神痛苦，他至今仍否認犯行，未與對方和解，沒有悔意，審酌他無前科，依2次對未成年性交判刑1年10月。