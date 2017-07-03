民眾質疑人到場車仍被拖吊 轟執法過當 警方否認

2017-07-03 18:20

〔記者歐素美／台中報導〕鄭姓民眾今天到豐原區中山路一家藥局買藥，因違規停車，警方前往拖吊，鄭女見狀趕緊上前阻止，要求警方開罰但不要拖吊，但警方仍堅持拖吊，致鄭女需繳納違停罰款及車輛移置費用，不滿向市議員謝志忠投訴。謝志忠表示，民眾到場，警方即應將車放下，質疑警方執法過當；警方則表示，當時吊車已在移動中，否認執法過當。

鄭女向謝志忠議員投訴指出，她今早到豐原區中山路一家藥局為父親拿藥，臨停在紅線上，發現員警在拖吊時，立即出面表示願意配合違停罰款，請警方不要拖吊，但員警和拖吊人員仍執意將車子拖到拖吊場，致其除需繳納違規停車的900元罰鍰，還得再繳800元的車輛移置規費。

鄭女坦承自己有錯，但警方執法過當，讓她不服，因根據「臺中市政府警察局移置及管理交通違規車輛作業要點」規定，若駕駛人已到現場，即應停止移置作業，開罰後責令違規人將車駛離。

謝志忠表示，違規停車該罰，若車子已經拖離當然沒話說，但車子還在現場，就不應強行拖吊，致民眾需繳納移置費用，認為警方未依程序執法，侵害民眾權益，造成民怨。

謝志忠說，遇車輛拖吊，只要駕駛人在現場，且車輛尚未被吊離原停車位，拖吊人員即不得將車輛拖離，但多數民眾不清楚，相關法規應多加宣導，執法單位也要確實，避免民眾當冤大頭。

市警局交通大隊則回應指出，經確認拖吊時的影片，當時該車貼完封條，螃蟹夾、輔助輪也上架，拖吊車正在移動中，車主才走到車前制止，並未執法過當。