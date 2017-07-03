挽救1場住宅火警 2高中生機警獲表揚

磐石中學學生萬世虎（右二）及姚宏其（左二）接受校長陳方濟（左一）的表揚。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-07-03 15:45

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市磐石高中學生萬世虎、姚宏其日前經過民宅，聞到燒焦味道，機警找出起火點位於冷氣機，火速通知屋主滅火，市府得知後去函校方告知此值得表揚的事跡，讓全校師生均引以為傲。

磐石中學機一孝班學生萬世虎及普一禮班姚宏其同學，今年4月16日放學時行經新竹市大庄路時聞到燒焦味，隨即開始尋找是否有東西燒焦，赫然發現大庄路一處民宅2樓窗型冷氣機冒煙起火，立即撥打119報案並敲門通知屋主，屋主接到2人通知，才赫然發現房子著火，便立即實施初期滅火，消防隊趕到後表示，好險2名學生機靈作為，使災害降到最小。

消防局表示，經勘驗調查，火災發生原因是因為爆竹掉落，火星點燃冷氣機內零件所致，若非2名學生的機警與即時通報，極可能會造成民宅燃燒的災情。

校長陳方濟說，2名同學行善救人後，並沒有聲張，這個義舉直到日前新竹市政府去函學校告知，並請校方表揚以茲鼓勵，學校才知道這件事。

磐石高中家長會長林國新說，依照學校學生獎懲實施要點，2名學生符合「有特殊義勇行為，足為楷模者」，除記大功乙次外，校長特別邀請學生家長蒞校，利用休業式實施公開表揚2名學生。