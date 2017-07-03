隔代教養少女與10男援交 案發後父母帶回親教養

2017-07-03 15:15

〔記者王俊忠／台南報導〕南市有1名15歲少女缺乏父母親情關懷，對兩性關係懵懂，竟然不斷與異性發生性關係、援交，今年4月間她與兩男子在一所小學廁所大玩四腳獸還錄影，影片在校園流傳，師長發現後通報相關單位。少女自稱近2年與10男發生過性關係，警方查出至少有6名男子涉案，已先依法將3名涉案少年函送檢方偵辦。

此案經媒體曝光後，承辦的南市警方單位態度極為低調、不願多說。據警方掌握，少女交友圈有許多是臉書網友，至少有六位男性與少年與少女發生關係，有涉案男會給少女手機、布偶作為援交代價，對於其他3名涉案者，警方持續依法偵辦、勿枉勿縱。

據了解，少女父親是菲律賓移工，母親是台灣人，父母都忙於工作，才將她交由外公、外婆隔代教養，疏於關心她的生活與交友，導致少女對如何維持正常兩性關係懵懂無知。此案發生後，少女父母已將少女帶回家親自教養、照料，盡力輔導少女與異性交往回到正軌。

市府教育局表示，先前少女就讀學校將此案通報教育局，教育局即轉介網絡單位協助輔導女學生，並督導該校召開性平會與進行後續輔導工作，女學生由心理師持續心理輔導，就學情形穩定。此外，亦將請各國中、小在教學活動中加強性別平等教育、自我保護觀念、正確生活需求價值與法治教育，並呼籲家長加強留意孩子交友狀況，與學校共同輔導學生健康成長。