母同居人胞弟性侵 連在病床也不放過判刑16年

2017-07-03 14:56

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓男子是少女小美（化名）母親同居人的弟弟，但他竟對年僅12歲的小美3度性侵，甚至連小美因盲腸炎住院，竟在病床上逞獸慾性侵得逞，事後小美向母親訴苦，全案才曝光；新北地院依加重強制性交4罪，判郭16年徒刑，可上訴。

判決書指出，104年12月中旬凌晨5時許，29歲的郭男趁小美起床盥洗後準備返回房間之際，闖入房間，把她抱到地板床墊上，伸手撫摸胸部與下體，再親吻下體，並性侵得逞；同月底凌晨5時許，他又以相同方式再度性侵小美，小美覺得不舒服、害怕，但沒有大聲求救，只有皺眉頭，不敢跟家人講。

同月12月31日8時許，小美與郭男前往新北耶誕誠參加跨年活動，深夜約11時許返回住處，郭男又在客廳強行性侵小美。

更可惡的是，去年1月8日深夜，小美因盲腸炎住院，郭男在醫院陪伴，不料，他竟直接問小美說：「要不要做？」小美拒絕，郭男回說：「沒關係」，直接在病床逞獸慾。

事後，小美與母親通電話時，向母親訴苦遭郭男性侵，全案才曝光；郭男否認犯行。不過，小美指證明確，無矛盾，且小美母親也說，他發現郭男舉止怪異，以為他與女兒談戀愛，才打電話給小美，女兒坦言說：「我被叔叔碰了！」女兒訴苦當下就哭了，經追問，郭男也坦承有發生性行為。

學校輔導老師也證稱小美曾提及此事，認為性行為是噁心的，不僅如此，小美有驗傷報告，且依證人所述，小美平時很喜歡跟郭男相處，只是不喜歡遭性侵，可見她無誣陷動機，合議庭斥責郭男嚴重危害小美身心健全成長發展，破壞小美對親情信賴，犯罪所生損害甚鉅，且迄今仍否認犯罪、飾詞狡辯，毫無悔意，判刑16年。