入侵漁船竊取財物被逮 慣竊被查出犯案6起判4年2月

2017-07-03 15:33

〔記者黃建華／高雄報導〕有毒品、竊盜等前科的男子黃國泰，今年4月入侵一艘泊靠在前鎮漁港的漁船行竊印尼船工的財物，失風被逮，警方循線查知他另涉中信造船廠管理室、檳榔攤、超商與偷車、闖空門等，共6起竊案，高雄地院一審依竊盜罪、慣犯，將他判刑4年2月。可上訴。

判決指出，被告黃國泰在民國105年7月22日上午10時25分許，至高雄市「中信造船業新高廠南門」管理室內，趁吳姓保全人員外出巡邏之際，竊取吳放置在管理室內的三星牌平板電腦1部（價值約2500元），騎車逃離。

今年2月6日上午5時31分許，黃男另於一家「OK便利商店」內，將該店中陳列販賣之台灣啤酒 2瓶放置於外套口袋內，未結帳即攜出竊走該店啤酒2瓶（每瓶單價35元 ）。同年2月22日下午5時5分許，黃再於「三泰檳榔攤」向店員楊女佯稱欲購買啤酒，趁楊女取出啤酒而轉身之際，竊取楊女放置抽屜內的現金 400元，遭楊女發現、喝斥並拍打，致竊取現金掉落地面而未遂。

黃男2月24日晚間 7時57分許，在前鎮區鎮旺街竊取陳姓女子的機車代步，同年3月13日晚間 6時25分許，利用王姓女子住處大門未上鎖，入侵竊取王女手機1支（價值約1萬元）。

同年4月5日下午3時30分許，黃男見「錦惠祥」號漁船停泊前鎮漁港，登船入侵印尼籍船員MOH MUJAHIDIN等人所居住船舶，竊取放置房間內之皮夾1個（ 內有身分證件1張、現金1,100元及印尼盾153,000元得手，正欲離去之際，遭發現追逐而被逮捕。