收賄2076萬元 前消防署長黃季敏貪污判刑18年

台北地院定今下午4時宣判，消防署前署長黃季敏14罪被判刑18年，沒收不法所得2076萬元、並褫奪公權8年。（資料照，記者劉信德攝）

2017-07-03 16:09

〔記者張文川／台北報導〕前消防署長黃季敏，被控貪污受賄、圖利等罪，在9件救難器材採購案收受賄賂2076萬元，又在救災衛星系統與指揮車整合平台標案上，圖利廠商1207萬元，檢調搜索時在他家和他的台塑副總辦公室，搜到時價3000萬元的近20公斤金條和400萬元現金；檢方起訴求處無期徒刑，台北地院今宣判，依14次收賄、圖利、洗錢、偽造文書等罪，合併判刑18年，褫奪公權8年，沒收2076萬元不法所得。可上訴。

合議庭認定，黃季敏犯9次違背職務收賄罪，每罪各判10年至15年有期徒刑，2次圖利罪各判刑8年、6年，2次洗錢罪各判9月，1次偽造文書罪判刑1年6月，總共14罪合併應執行18年，並褫奪公權8年。

檢調2012年8月發動搜索約談，從黃季敏的胞兄黃文宙電腦找到秘帳，詳列兄弟歷年的索賄、分紅紀錄，清查出黃季敏在2002年至2005年間，於9件採購防災救難器材標案，把標案指定交給「豁達」及「默思特」等公司承作，黃季敏獨得6成賄款，4成由黃文宙與得標、圍標廠商朋分，黃季敏共收受廠商賄賂2076萬元。

北檢2012年12月起訴上述9案後，又發現消防署於2004年辦理「防救災衛星通訊指揮車建置案」時，黃季敏與負責監造的實踐大學副教授金力鵬，為台標公司打造採購案合約，不實驗收，隨後又在標案維修案中，黃季敏刻意逼退競標廠商中華電信，讓台標公司得標，圖利廠商1207萬元，檢方2013年5月追加起訴，黃季敏還另與前副署長陳文龍等人涉竄改文書罪。

此案也扯出黃季敏的小三緋聞，檢調發現，台標公司招待黃季敏等人去法國旅遊，單一採購案就考察8次，無關業務，每次考察成員皆不同，黃季敏還藉曾帶「緋聞小三」、時任主計總處主任秘書許碧蘭同遊法國。她以證人身分應訊時默認與黃季敏有段情，而黃季敏也被查出以黃文宙名義，在前大亞百貨樓上買套房金屋藏嬌，檢調在房內搜出大批情趣用品。

黃季敏從2012年8月30日起被羈押將近1年，隔年8月14日獲合議庭裁定500萬元現金交保，另由妻子簽具2500萬元書面人保，獲得保釋至今，限制出境出海與住居，定期到派出所報到。

時任消防署資訊室專員羅財全，把賄款130萬元拿去買重型機車，黃文宙、廠商王經武在偵查期間即已各繳回犯罪所得820萬，羅也已繳回。