「我有鑰匙，不用破門！」張旭初疑預感愛子猝逝

張旭初說明家族有心臟病史（記者余衡攝）

2017-07-03 14:15

〔記者余衡／新北報導〕知名風水師張旭初愛子張慶鴻，平時1個人獨居在新北市三峽區中華路大樓，鄰居見他多日未出門，今早屋內還傳出陣陣惡臭，警、消到場無人應門，透過鄰居聯繫上張旭初本人，他平靜回應「我有鑰匙，不用破門。」似乎早有預感。

上午10點多他從台北市趕抵三峽，最後在鎖匠協助下才進到屋內查看，確認愛子已僵硬發黑、死亡多時，張旭初受訪時表示，包括他本人整個家族都有心臟病史，懷疑兒子可能是因突發性心臟疾病猝逝，但詳細死因仍待檢警相驗。

據了解，現年44歲的張慶鴻為張旭初獨子，婚後從事風水堪輿，是父親的得力助手，平時他獨居張旭初名下位於三峽的大樓，住處除供日常起居，也存放許多玉石、法器等，父子倆分別擔任中華地理風水研究協會正、副理事長，並取名「張冥閻」行走風水業界。

警方表示，張男全身赤裸呈大字形躺在床上，研判死亡時間已超過10天，近30坪的室內空間相當凌亂，地上還留有數支喝完的威士忌空酒瓶，並未發現打鬥痕跡應是疏於整理，屋內沒留下任何遺書，將再進一步檢視死者的手機及電腦，釐清是否有尋短念頭。

張旭初受訪時表示，他才剛從日本返國，在國外時有聽兒子說因為與老婆失合心情不佳，因此他用通訊軟體傳了一些在日本出遊的照片給他，希望能改善他的心情，但兒子讀取後都沒回應，最後一次傳訊印象是在6月20號左右，沒想到今早就接到噩耗。