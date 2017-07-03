警校生暑期實習開始 大小「黃俊欽」相會派出所

警校生帶著自己的行李，展開暑假實習。（記者吳俊鋒攝）

2017-07-03 13:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕暑假到了，警校生也開始安排實習，今年共有正期班與特考錄取等473人分發至台南市，座談會之後，隨即帶著自己的行李前往配置地點報到；巧的是，配置在善化警分局善化派出所的實習生黃俊欽，與該所實習指導員黃俊欽同名同姓，這段特別的緣分，成就了趣味的師徒組合。

473位警校生先在善化區的多功能活動中心集結，善化警分局長呂世明為解實習生在勤務或業務上的需求，隨即舉辦座談會，並召集各指導員，以及各相關主管參加。

市警局長黃宗仁也到場勉勵，希望實習生像海綿一樣，不斷地吸收、學習，透過這為期4週的訓練，瞭解外勤派出所勤務運作的實際情形，返校再繼續充實自我，日後畢業分發，就能迅速投入治安維護之列。

座談會結束後，各分局立刻派員到場「領人」，將學生帶回，展開實習，有的以巡邏車接送，隨即來到工作崗位。

由於學生們的個人行李不少，配置名額較多的分局，則租用大型遊覽車接駁；以往暑假的實習期程多為8週，今年為因應台北世大運，縮短成4週。

由於接下來實習生的學習期程將與指導員同進同出，避免叫名字時產生混淆，造成尷尬，善化派出所的同事們已很有默契地以「老欽」與「小欽」來稱呼這2位黃俊欽。

老欽表示，他會將自己所學來指導小欽，使其觀念正確、依法行政，未來成為維護社會治安的尖兵。