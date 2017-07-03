獨家》李明翰對搜救致謝 將對搞他的媒體開戰

李明翰向搜救再三致謝，將對搞他的媒體開戰。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-07-03 12:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕29歲李明翰獨攀能高哈崙橫斷受困35日獲救，在醫院受訪時卻遭部份媒體斷章取義，李明翰今天說，當時受訪提到「有很大的進步空間」，是針對「台灣搜救未來的期許」，但絕非是在檢討這次的搜救，來救他的人「他感謝都來不及」，怎麼會去亂批評？

李明翰今天上午打電話給本報記者。他認為，對於這次包括登山社學長姐、山界及消防局在搜救上所作的努力，他「瞭解程度有99％」，媒體到底知道多少？許多人的努力他都很清楚，他幹麼要去批評搜救？他在醫院受訪時全身上下都還在痛耶！

他強調，「歪曲事實的媒體，這次是惹錯人了」，甚至也沒有誠意道歉，他已準備好「開戰」，「你要打我一拳，我也不會客氣」，要「戰」威力一定是核子彈等級。

李明翰批評，「媒體報導錯誤太多，他完全不想看」，今天他在意的是，媒體把身邊關心自己的親友、學長都弄得很不開心，這情緒也都影響到他，但經過解釋後，學長和朋友們都已諒解，而他本週末會回台北，出席向山社的學長姐及搜救人員的「感恩茶會」以表達謝意。

李明翰也澄清說，這次能高哈崙是他「第一次搭直昇機下山」，2015年他在奇萊主峰下山時，遭到半個人大的巨型落石砸傷手，導致開放及粉碎性骨折、內臟也受傷，下山後住院開刀治療，傷勢並不輕。當時自己走回奇萊稜線山屋打電話報案，因中午天氣有烏雲，直昇機沒辦法飛，後來他就自己走下山，並沒有如外傳搭機下山。