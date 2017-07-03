攀登馬崙山失聯婦人找到了！被落石擊中昏倒

搜救人員上馬崙山找尋王婦。（記者歐素美翻攝）

2017-07-03 12:55

〔記者歐素美／台中報導〕60歲的王姓婦人，昨天在谷關車站搭乘羅姓夫妻便車抵達馬崙山登山口，一起攀登馬崙山，回程時羅姓夫婦先走，直到昨晚7點多仍不見王婦身影，趕緊報案，消防局出動17人上山搜救無所獲，今早王婦兒子再報案母親失蹤，消防人員再度上山搜救，目前已將王婦護送下山，送往醫院途中；王婦表示，昨天被落石擊中昏倒才失聯。

台中市消防局第二大隊表示，昨天晚上7點多接獲羅姓夫婦報案指稱，不相識的王姓婦人昨天上午在谷關車站搭其便車，一起攀登馬崙山，3人到了三角點後折返，不料，回程時下雨，雙方在登山步道2.5公里處曾一起休息聊天，王婦表示，自己腳程比較慢，要羅姓夫婦先行。

羅姓夫婦返回登山口後，等了1個多小時都不見王婦蹤影，趕緊向消防局報案，和平消防分隊獲報，配合林務局等共出動17人上山搜救，一直搜尋到昨晚10點多皆無所獲，只好先行返隊。

不料，今天上午，王婦兒子向頭家派出所報案，指稱「媽媽失蹤了」 ，消防局和平分隊獲報於上午8點再度集結上山搜救，並於8點多接獲王婦電話。

王婦表示，昨天在2.5公里處被落石擊中頭部昏倒，致跌落溪谷，今天轉醒後自行爬到步道上，向其他山友借電話報案，消防人員於上午9點多在2.5公里處找到王婦，其頭部有外傷、頭暈、右腳、右肩擦傷疼痛，意識清楚，救護人員初步處理後，將她送往台中慈濟醫院治療，並通知家屬前往。（13:24更新）