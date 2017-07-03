香港情侶烏龍失車案 原來是他開走....

香港情侶在新崛江違停租來的汽車遭拖吊，2人以為車子被偷報警協尋，經釐清原來是烏龍失車案。（記者黃良傑翻攝）

2017-07-03 12:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港情侶來台旅遊，慕名高雄新崛江而來，卻不熟悉地方交通法規，租車開到新崛江下車購物，因違規停車遭拖吊，情侶昨晚慌張地向五福二所報案，員警發現失車處劃有紅線，詢問交大確定拖吊入場，確定只是一場烏龍。

暑假新崛江商圈逛街人潮眾多，許多人開車或騎車來卻違規停車遭拖吊，民眾不僅會緊張車子不見，荷包也會跟著大失血。

新興警分局今天表示，昨晚五福二所員警巡邏經文橫、新田路口，並執行交通違規取締時，一對香港情侶慌張地跑來，稱租來的汽車被偷，警方先安撫戴姓女子情緒。

戴女（31歲）說和男友從香港到高雄玩，租轎車到新崛江逛街，原本將車子停在文橫、新田路口，先下車買個小點心，再繼續找車位，沒想到10分鐘回到原地，車子竟不翼而飛。

警方往戴小姐指的停車位置看去，發現那個位置劃有紅線，研判有可能只是被拖走，於是詢問民眾自小客的車號，打電話到拖吊場詢問果然汽車已經在拖吊場了，香港情侶才鬆了口氣。

但不久戴女又突然緊張，她表示，在台灣不知如何領回被拖吊的車，是否要聯絡租車公司等等，員警教2人如何取車，2人只好搭計程車前往拖吊場，戴女和男友向警方道謝，也結束這場烏龍失車記。