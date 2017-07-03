女子賣口香糖維生 竟遭惡狼痛毆性侵

2017-07-03 12:32

〔記者謝君臨／台北報導〕領有身心障礙手冊的20多歲女子小如（化名），今年5月在北市萬華賣口香糖時，被江姓男子誘騙回家性侵得逞，還被江男打得頭破血流，警方到場時赫然發現床單上都是血跡，將江男逮捕送辦，但他卻否認犯行；台北地檢署訊後以涉犯重罪且有反覆實施之虞，向法院聲押江男獲准，今依加重強制性交罪將他起訴。

檢方調查，小如平常在萬華區一帶賣口香糖維生，年約40多歲的江男則自稱是附近麵店員工，曾多次與小如碰面；今年5月，江男看見小如在路旁賣口香糖，上前攀談，並以「我看你滿頭大汗，要不要來我家休息一下」等理由，誘騙小如前往其住處，小如不疑有他，跟隨江男回家。

檢方發現，江男帶小如返家後，隨即露出真面目，意圖強脫小如衣物性侵，小如嚇得拚命反抗，但江男非但沒停手，還掄拳痛毆小如，造成小如頭部、身體及四肢多處受傷，而後更性侵得逞，才讓小如離去，滿身是血的小如急奔下樓後，被附近的民眾發現，詢問後發現事態嚴重，報警逮人。

萬華警員到場時，發現江男房間內的床單上布滿血跡，場面怵目驚心，將他帶回偵詢，但江男卻矢口否認犯行，辯稱他與小如曾多次見面，早就情投意合，雙方是在你情我願的情況下自然發生性行為，警方詢問如果是雙方合意的話，那為何小如傷勢如此嚴重，江男則啞口無言，被移送法辦。

庭訊時，江男仍不認罪，說詞與警詢時一般無異，檢察官訊問後認為江男惡性重大，涉犯重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押江男獲准，今起訴江男。