中籍配偶私自帶小孩回中國 不算略誘出國

2017-07-03 12:26

［記者楊政郡／台中報導］中國籍吳姓配偶97年來台依親，103年取得台灣籍，104年3月竟把與台籍丈夫楊男所生5歲長子帶往中國廣西省不歸，脫離原有雙親監護狀態，106年楊男才找到小孩一起回到台灣，檢察官認為吳女構成略誘罪，1年以上7年以下，但法官審酌，中國地區仍被我國法制認定為領土內區域，不構成略誘出國罪。

起訴書指出，吳女是中國籍女子，97年嫁給台灣籍楊姓男子，同年並申請來台定居，98年生下長子，103年12月順利取得台灣籍，可是吳女在104年3月未經丈夫楊男同意，從台中機場出境，前往廣西省南寧市，楊男發現小孩不見立即報警處理。

楊男供稱，兩人是透過婚姻介紹所認識，婚後生了小孩發現文化差異大，後來才知道吳女與長子出境了，曾經有透過社工與吳女連繫，但都無法與小孩連繫，他並沒有同意吳女把小孩帶到中國。

檢察官認為被告犯是略誘罪嫌，小孩當時才5歲餘，無任何自主意思及同意之能力，認為被告帶離，是觸犯略誘罪明卻確。

至於此舉是否觸犯略誘出國罪，此罪為7年以上至無期徒刑，法官審酌中華民國法制，將實際統治之中華人民共和國稱為「大陸地區」，也是為中華民國領土（最高法院89年度台非字第94號判決），則吳女將小孩帶到廣西地區，並不構成刑法242條略誘出國罪。