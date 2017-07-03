法官平反「酒騎」少女不罰 交大這麼說...

自小客車擦撞單車少女，少女送醫驗出酒精濃度，原來是酵素作怪，酒測偽陽性幸獲法官平反。（記者黃良傑翻攝）

2017-07-03 12:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市13歲少女騎腳踏車被撞送醫，警方委由醫院抽血酒測值0.17，家長爭公道、法官裁撤罰單；對此結果交通大隊表示尊重，強調雖是教材，仍不會改變肇事雙方酒測規則，警方私下都敬佩法官，也高興能還少女清白。

交大表示，這件車禍發生在二聖二路巷口，1輛自小客車在無號誌路口，因超車與視線死角，擦撞到單車少女，少女受傷送醫，警方判定自小客車未減速慢行，確定有肇責開罰，並對自小客車駕駛酒測，基於公平原則，酒測均採相對性，因此，也委託醫驗採驗少女血液。

對少女「酒騎」罰單，高雄地院法官認為因少女體內酵素作用，才造成偽陽性檢測結果，以警方未以氣相層析法確認，改判撤銷罰單，警方表示尊重判決，因目前只有教學醫院才有做氣相層析法，一般醫院都有做酵素分析法，無法每件都採氣相層析法送驗。

交大並強調不會因此個案，改變以往的酒測原則，才符合勿枉勿縱、公平的原則，若當時未對少女酒測，一旦對方質疑酒駕酒騎，反而對少女不利，甚至違反比例原則，少女體內酵素作怪，獲得法官平反，員警無不佩服法官的精神與專業。