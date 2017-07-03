詐騙分到6千元 要關1年4個月

2017-07-03 11:42

〔記者黃建華／高雄報導〕和高雄市一名偵查隊長同名的男子陳冠宇，大學肄業、加入詐欺集團假冒「台北地檢署檢察官」詐騙民眾20萬元落網，北檢假檢察官落到高雄地院真法官手裡，陳男雖辯稱只分到6千元希望從輕發落，一審被依冒用公務員身分詐欺取財罪判刑1年4月，可上訴。

判決指出，被告陳冠宇及其所屬實姓名、年籍不詳之詐騙集團，意圖為自己不法所有，共同冒用公務員名義詐欺之犯意聯絡，先由該詐騙集團成年成員於民國104年12月4日下午2時許，分別假冒高雄長庚醫院人員、警察及臺灣臺北地方法院人員，以電話向被害人「阿文」（化名）謊稱：有人持其證件詐領健保費，必須將名下存摺交給檢察官監管云云，致阿文陷於錯誤，因而於104年12月8日上午10時許，將其身分證、印章、郵局存摺及板橋農會存摺交給陳男，陳則當場交付偽造之公文書「 台北地檢署監管科收據」1紙，上有偽造之「臺灣台北地方法院檢察署印」公印文1枚，並記載「檢察官黃敏昌」給被害人，足生損害於黃敏昌及台北地檢察署職務執行之正確性及司法文書之公信力。

嗣陳男取得前開存摺、印章後，即於同日下午5時56分許，前往新北市板橋站前郵局填具提款單，盜蓋被害人留存於前揭郵局帳號之印鑑章，使不知情之郵局行員交付20萬元，陳男並因此分得 6000 元報酬。案經被害人察覺被騙，報警處理，始循線查悉上情。

陳男在高雄地院審理時辯稱因賭博欠債才加入詐欺集團，並表示有意以20萬元與被害人和解，但因被害人未到庭且未接受該和解條件，將他依假冒公務員詐欺取財罪判刑1年4月。

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