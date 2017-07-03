要幫好友出氣 先被告侮辱及誹謗

2017-07-03 11:26

［記者楊政郡／台中報導］36歲李男因網路遊戲結識周女已14年之久，後來輾轉認識周女之黃姓前夫，由黃男得知周女就是因外遇生子，兩人才搞到離婚，為了幫黃男出氣，竟在社群網站散佈「不懂禮義廉恥，還沒離婚就通姦生子，還騙說是黃某親生兒子，離婚後自已又提否認親子之訴」，台中地院法官認為，內容涉及他人私德且非出於善意，也公然侮辱，依加重誹謗判拘役30日。

判決書指出，李男在14年前就與周女因網路遊戲而認識，也成為私下友，也輾轉認識周女黃姓前夫，由黃男得知周女與他人外遇生子，還把小孩登記為婚生子女，黃男戴綠帽還幫人家養小孩，事後東窗事發，周女因通姦罪被判刑，兩人也搞到離婚，周女又自己提起否認親子關係之訴，把外遇所生小孩領回去。

李男得知好友黃男講述這些故事，憤恨不平，為了幫黃男出氣，105年8月就在與周女共同的社群網站上，散佈「好友裡有這個人『謎寶』可以把他刪除，認識14年了，不懂禮義廉恥。還沒跟黃某離婚就通姦生子，還騙是婚生子女，後來才自己提否認親子之訴」等等。

法官認為被告在社群網站張貼屬「公然」行為，說人家不懂禮義廉恥，有侮辱犯意明確。至於通姦外遇生子，雖屬事實，但屬於私德犯籌，且被告要大家刪除與周女交朋友，此非出於善意，被告一行為犯兩罪，從重依加重誹謗罪判拘役30日。