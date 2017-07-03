幫債權雙方約見面 中間人反被押走狂罵2小時

2017-07-03 11:37

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區24歲李姓男子，日前向38歲徐姓男子購買中古車，孰料試駕途中不慎撞壞，未理賠且避不見面；昨晚7時許，徐男透過共同友人陳男以吃飯名義邀約李男見面，沒想到到場後發現徐男也在場且頻頻向他追討1萬1000元的修車費，李男直覺被出賣，一氣之下竟持開山刀將陳男押上車，狂罵2小時後才將他釋放。

警方調查，有詐欺通緝罪的李男，今年6月初欲向徐男購買Toyota Corolla Altis中古轎車，孰料在試駕過程不慎撞車，轎車輕微毀損，經估算維修費用需1萬1000元，李男撞車後避不見面，徐男討不到錢，只好委託陳男幫忙約李男見面，沒想到此舉讓李男大為光火，當街持刀將陳男強押上車。

三重分局表示，昨晚接獲民眾報案，轄區重陽路2段的巷弄內發生擄人事件，隨即派員前往李嫌住家逮人，李嫌因身揹詐欺通緝罪，不願開門面對，雙方僵持不下，直到消防人員到場準備破門時李嫌才主動開門讓警方進入，警方在屋內搜出1把改造手槍、1把開山刀、K他命2小包，當場罪加一等。

偵訊時李嫌供稱，因為不爽遭陳男出賣，當時只是請他「上車聊天」，在三重、蘆洲市區繞了2小時，最後還載送陳男回家，並非押人，但警方訊後仍依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、妨害自由、詐欺通緝罪嫌將他移送法辦。

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