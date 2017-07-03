陳婦回台南意圖輕生 學甲警救援獲頒好警茶

2017-07-03 11:29

〔記者楊金城／台南報導〕新北市54歲陳姓婦女和丈夫吵架後，負氣離家，失蹤1週，原來是跑回台南市娘家意圖輕生，拒接家人電話，陳婦的家人心急如焚，學甲警分局昨天接獲新北警通報後，展開即刻救援任務，先到陳婦手機發話地，再找到其在七股區的娘家，終於找到陳婦完成尋人任務，分局長楊青垂今獎勵有功2警。

學甲警分局勤務指揮中心昨天上午11點16分許接獲110跨轄轉報協尋通報，指出陳婦負氣離家出走1週，家人多次打手機均未接聽，經土城警分局向電信公司聲請查出陳女手機基地台最後發話位置定位在台南將軍區角帶尾。

因情況危急，學甲分局立即調派將富派出所所長楊璂政、警員陳彥溢到陳婦手機發話位置的基地台附近，以同心圓方式往外搜尋未果，只好再連絡報案家屬，獲知陳婦娘家位於附近的七股區大潭里，2員警再趕往查訪，按址入屋查看終於找到陳女，她的精神狀態不好，所幸未發生憾事，立即連繫報案家屬到場，也通報社會局自殺防治中心，由專人進行關懷輔導，深獲家屬萬分感激。

楊青垂獎勵楊、陳2員警受理協尋案件積極處置得宜，及時跨轄尋獲，提升警察形象，今頒發好警茶以資鼓勵，分局將再公開表揚2警。

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