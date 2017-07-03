重機事故統計資料 國道警察局：是指普通重機

2017-07-03 11:21

〔記者曾健銘／新北報導〕對於媒體報導大型重機在國道4號、國道8號近3年交通事故統計資料，國道公路警察局今天說明，國道4號、國道8號並非交通部開放（試辦）大型重機車可行駛的國道路段，目前僅有國道3甲全線路段開放大型重機車行駛。

國道公路警察局澄清，國道4號、國道8號，並非交通部開放（試辦）大型重機可行駛之國道路段。目前國道僅有「國道3甲全線路段」開放供大型重機行駛。

至於媒體報導引用有關國道4號、國道8號的交通事故統計，其中「機車肇事統計」部分，是指一般普通重型機車並非大型重型機車。