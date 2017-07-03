前立委被指「不要臉」 怒控名嘴與正晶求償200萬

2017-07-03 11:01

〔記者溫于德／台北報導〕名嘴蔡玉真在彭文正、李晶玉主持的「正晶限時批」中，提到前立委楊富美與其丈夫高資敏「不要臉」，並稱2人是「一對寶」等語，引發不滿，連同主持人與電視台總監余朝為被提起刑、民事告訴。刑事雖經告訴人向法院聲請交付審判，但遭駁回確定；民事求償200萬部分，法官審酌後認定求償無理，上週五駁回原告之訴，全案仍可上訴。

本報稍早致電蔡玉真，但蔡未接電話，目前暫時無法得知其回應。

蔡玉真在103年11月23日的節目中提到關於前衛生署長涂醒哲（現任嘉義市長）的烏龍舔耳案，指出爆料者為時任立委的楊富美，並稱「楊富美被票選為最不要臉的立委」、「高資敏．．．為欠稅大戶」以及「楊富美與夫婿高資敏是一對寶」等語，遭告訴人認定指摘不實屬公然侮辱，蔡、正晶夫妻與余挨告妨害名譽。

全案雖經檢方不起訴確定，但告訴人仍向法院聲請交付審判。法院認定，蔡在節目上所說不具真實惡意，自然沒有誹謗情形；至於主持人部分，法官則認同檢察官看法，既然蔡已被認定無罪，主持人在未增添任何評論、余又僅是總編輯情況下，當然無罪，因而駁回原告聲請，全案確定。

民事方面，除余男外，其餘3人遭連帶求償200萬元。蔡於去年12月親自出庭時批評告訴人的做法屬「浪費司法資源」，同時也指高在案發後曾赴她經營的鰻魚店用餐，當時在她主動舉杯示意後請對方撤告，但李只丟下一句「要問我律師」，再無下文，且當天李餐後未付款即拍拍屁股走人，反問為何不能說高不要臉？

當天也出庭的正晶則強調，來賓言論不代表本台立場，對於被告上法院感到莫名其妙。

告訴人律師除維持一貫主張認定被告須共同負擔賠償責任外；關於用餐未付款一事，律師也說，高男到場才知鰻魚店經營人是蔡，且他在牙痛下並未用餐，因此不須付款。

全案經民庭法官審酌後認定求償無理，上週五駁回原告之訴，但可上訴。