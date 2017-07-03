只為貓尿潑妻強鹼 士官長被收押

2017-07-03 10:45

［記者黃捷／台北報導］軍情局朱姓士官長因不滿妻子養的貓在他衣服上尿尿，雙方時常爭吵，朱妻揚言分居離婚，朱男嘗試挽回未獲回應，竟潑妻強鹼洩憤，導致妻子27％二度灼傷，士林地方法院認為他涉犯重罪，有逃亡之虞，裁定收押。

檢警調查，朱男1日上午與妻子吵架，妻子揚言離婚，隨即出門找房子，朱男傳LINE訊息試圖挽回，但遲遲等不到回覆，下午竟至五金行購買一整袋氫氧化鈉強鹼，溶在水中，等妻子晚上一回家，就朝她頭上潑灑後逃逸。

朱男犯案後騎著重機夜奔宜蘭散心，再沿蘇花公路到花蓮鹽寮看海，昨天上午才返回家中，警方獲悉隨即趕往逮人，朱男才知道事情大條。

朱男供稱，妻子養的2隻貓常隨地大小便，甚至尿在他的衣服上，時常勸妻把貓送走，但妻子認為尿可以清洗，不應該把貓送走，夫妻倆近日常因此吵架。

士林地院指出，朱男涉犯重傷罪，最輕本刑5年以上，他雖辯稱不知道潑灑氫氧化鈉會如此嚴重，但氫氧化鈉為強鹼藥劑，有強烈腐蝕性，是一般人常識，且他犯後連夜騎車逃往宜蘭，有逃亡之虞。

朱男另還辯稱他在本案也有受傷，傷口流膿中，需要後續醫療，不過法官認為，檢方聲押前已送他到醫院治療，他當庭表示身體狀況還好，且看守所配有專業醫師，也可做後續治療追蹤，因而裁定收押。