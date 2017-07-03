柯P變傻B？ 護樹團體籲徹查「黑心弊蛋」

護樹團體高舉標語。（記者謝君臨攝）

2017-07-03 10:44

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府日前准許遠雄移植大巨蛋臨忠孝東路、光復北路的33棵行道樹，引發護樹團體不滿，今年5月，松菸護樹志工發動護樹行動後，有兩名志工遭遠雄控告毀損、妨害自由，台北地檢署今天上午傳喚其中一名志工張文泰出庭，護樹團體則到場聲援，並呼籲北檢徹查「黑心弊蛋」、市長柯文哲與遠雄解約。

今天上午9點30分，松菸護樹志工團等公民團體齊聚北檢大門，高舉「遠雄再爆弊，台建涉圖利，現在不解約，柯P變傻B」等標語；公民團體表示，護樹是為了守護公平正義、且護樹志工均平和理性、無強暴脅迫行為，理當無罪，呼籲北檢繼續徹查大巨蛋弊案，莫起訴遭遠雄惡意誣陷的護樹志工。

針對日前遠雄再爆掏空、土地弊案，台建中心前執行長許銘文被檢方依涉犯圖利罪諭令50萬元交保一事。松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，大巨蛋於2011、2012、2016年底，三度通過台建中心防火避難審查，其中2011年通過的時間點，恰巧是在遠雄行賄葉世文期間，他們曾為此告發遠雄會議記錄涉嫌偽造文書，且核發評定書的結果與審查委員要求修正的項目不符，今檢調單位認定許銘文涉嫌圖利，證實大巨蛋防災審查有人謀不臧問題。

此外，郝龍斌市府當年強行護航通過都審與環評，且在台建中心核發評定書後3天內核發大巨蛋建照，而柯文哲市府市長室蔡璧如主任亦曾公開承認，曾私會趙藤雄並與許銘文接觸討論大巨蛋防災審查。

公民團體表示，合理推論2任北市府高層與遠雄、許銘文之間，均有著尚未公開、不為人知的祕密，須請檢調單位進一步追查，是否郝、柯2任的北市府高層，也是許銘文圖利遠雄的共犯結構之一，幾次密會的內容是否應一併調查。