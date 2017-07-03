「蜘蛛盜」落網 發現他「徒手」攀爬、翻越大樓外牆

40歲的李嫌徒手抓住大樓外牆裝飾欄杆，一路爬到４樓入侵行竊，警方私下說，身手不輸比攀岩運動高手。（記者黃建華翻攝）

2017-07-03 10:35

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一棟大樓4樓住戶，今年2月24日晚間遭歹徒入侵竊走一批金飾、珠寶等財物，警方獲報調閱監視器，赫見是一名身手矯健的「蜘蛛盜」徒手從大樓一樓外牆攀爬到4樓，再從曾女住處浴室窗戶入侵行竊，警方根據車號逮捕40歲的李姓男子，高雄地檢署今將李姓「蜘蛛盜」依侵入住宅行竊罪起訴。不過，警方私下談起李男的犯案身手，還是嘖嘖稱奇。

檢方起訴指出，家住大寮區的40歲李姓男子，今年2月24日晚間9點許，騎機車行經市三民區一棟大樓旁，因缺錢花用，萌生行竊犯意，竟徒手攀爬大樓外牆，一路爬到4樓，從曾姓女子住戶浴室窗戶入侵，搜刮屋內的金戒指2只、金項鍊3條、鑽戒2只、紅寶石與藍寶石項鍊各一條、翡翠項鍊一條、銀戒指、Ｋ金耳環一對、日幣20萬元、歐元1200元、新台幣2萬8千元，得手後迅速逃逸。

翌日凌晨1點多，曾女返家發現遭闖空門報警，三民二分局調閱周邊監視器赫見，竊賊是一名身手矯健「蜘蛛盜」，沒用任何工具，徒手直接攀爬大樓外牆迅速攀上大樓4樓入侵行竊，逃離時也是輕鬆翻牆離去。

不過，竊賊雖然身手了得，但警方過濾監視器發現騎機車號碼，以車追人，循線逮到李嫌，並起獲竊得的金飾與贓款現金。

因李坦承犯案，將竊得物品返還曾女，表達悔意，高雄地檢署將李依侵入住宅行竊罪起訴，建請法官從輕量刑，以啟自新。

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