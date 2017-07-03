通緝犯被逮 入獄前跪別雙親

2017-07-03 10:19

〔記者黃美珠／竹北報導〕通緝犯入監前跪別雙親！

新竹縣39歲黃姓男子沉淪毒海無法自拔，不僅今年初被捕，還面臨7年有期徒刑要執行，怕面對鐵窗內的漫漫長日，所以到處藏匿，連家也不敢久待。

昨天凌晨1點半，他半夜出門去便利店買消夜，沒想到被竹北警分局新工派出所逮到。

黃男雙親獲悉，顧不得三更半夜，立刻衝到派出所探視。

黃男眼見父母出現，在所長吳榮財曉諭下立刻下跪，對父母連磕3個響頭懺悔，希望他們好好保重。

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