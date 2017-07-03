通緝犯被逮 入獄前跪別雙親

〔記者黃美珠／竹北報導〕通緝犯入監前跪別雙親！
新竹縣39歲黃姓男子沉淪毒海無法自拔，不僅今年初被捕，還面臨7年有期徒刑要執行，怕面對鐵窗內的漫漫長日，所以到處藏匿，連家也不敢久待。
昨天凌晨1點半，他半夜出門去便利店買消夜，沒想到被竹北警分局新工派出所逮到。
黃男雙親獲悉，顧不得三更半夜，立刻衝到派出所探視。
黃男眼見父母出現，在所長吳榮財曉諭下立刻下跪，對父母連磕3個響頭懺悔，希望他們好好保重。
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黃姓男子（左）面臨7年鐵窗的日子，落網後看到雙親，立刻下跪磕頭告別，黃父不捨地牽他起身。（記者黃美珠翻攝）
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黃姓男子（左）面臨7年鐵窗的日子，落網後看到雙親，立刻下跪磕頭告別，黃父不捨地牽他起身。（記者黃美珠翻攝）
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黃姓男子（左）面臨7年鐵窗的日子，落網後看到雙親，立刻下跪磕頭告別，黃父不捨地牽他起身。（記者黃美珠翻攝）