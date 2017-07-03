2年與10男發生性關係 國中女廁所玩四腳獸還錄影

2017-07-03 00:36

〔記者王俊忠／台南報導〕南市有1名15歲少女缺乏父母親情關懷，竟然不斷與異性發生性關係，今年4月間她與兩男子在一所小學廁所大玩四腳獸還錄影，影片在校園流傳，師長發現後通報相關單位。少女自稱近2年與10男發生過性關係，警方查出有6名男子涉案，訊後依兒少性交易法函送台南地檢署偵辦。

這名15歲少女小芳（化名、就讀國中），父母因忙於工作，以致她對兩性關係缺乏正確認知，又不懂得拒絕，去年起，她在學校陸續與多名男同學發生性行為。

今年初小芳透過男性朋友介紹與男友交往，兩人到朋友家過夜，她半夜竟先和男性朋友開房間，隔天一早又與男友發生關係。男友驚覺女友性關係複雜，兩人交往10餘天後戀情即告吹。

今年4月，小芳再與兩名男子到一所小學，她其中與一男在廁所內大玩「四腳獸」性遊戲，由另男全程錄影。影片事後在校園內傳開，師長驚聞找她問案發原因，她竟坦承自願與男性發生關係；對原因則語帶閃躲說「不知道」。

小芳對與多名異性發生性行為似乎不在意，令人吃驚的是她自稱近2年來與她有過性行為者多達10位男性，包括5位同學、5位校外朋友，有涉案男事後送禮物、東西給小芳。

師長急忙通報教育局與社會局，警方也介入調查、掌握與小芳有發生性關係的證據有6人，包括猥褻與發生性關係，訊後已函送南檢偵辦。

南市府暴力暨性侵害防治中心表示，此少女的父母忙於工作，讓少女缺乏親情關懷，個性又不懂得拒絕，才會發生如此偏差的性行為，社會局與教育局已提供心理諮商輔導，少女父母也將她帶回身邊管教、教她要懂得保護自己身體，不能輕易與男性發生性關係。