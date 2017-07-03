7年前1個決定 魯蛇翻轉人生娶嬌娘

鄭義龍成功擄獲連怡玟芳心。（記者吳政峰翻攝）

2017-07-03 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕鄭義龍曾是無惡不作的毒蟲，7年前進入戒毒中心，遇到時任基隆地檢署檢察長的涂達人，人生就此扭轉，他現在不但是積極反毒的傳教人，還贏得美女教友芳心，即將步入禮堂。鄭義龍念念不忘涂達人的恩情，日前偕同未婚妻送喜帖，邀請涂達人見證這段因他而起的美好姻緣。

鄭義龍現年39歲，外表斯文，談吐有禮，很難想像他曾是進出監所4次的毒蟲，恐嚇、運毒、擄人、持槍等惡行，只要老大一聲令下，他悉聽遵辦，壞到連家人都一度想放棄。

「出監迎接你的不是家人，是藥頭！」鄭義龍坦言吸毒者身癮易除，心癮難戒，只要一出獄就開始尋毒，當時自以為年輕，一切都可以重來，但他很快就發現，父親已經精疲力竭了。

他回想起第4次入獄，父親只來面會一次，撂下一句「我只是來看你是不是真的被關」，隨後再也沒來探監，監獄離家僅20分鐘車程，但他跟父親的距離卻如天跟地般遙遠。

當時獄友不少是進出多次的熟面孔，有些人從有牙齒被關到沒牙齒，黑法關成白髮，令鄭義龍重新省思人生意義。7年前假釋出獄後，他向父親懺悔道歉，6天後直奔至由基隆更生保護會主辦、基督教晨曦會承辦的藥癮者復健中心戒毒。

「這個決定改變了我的一生！」鄭義龍在裡面遇到了涂達人，涂達人一句「你就好好住在這吧，我們會盡力幫忙」，令他感到平時權威的檢察長竟如此靠近，以朋友之姿鼓勵他，心房霎時卸下。

涂達人參加藥癮者復健中心的每項活動，並且從頭坐到尾，不時對戒毒者噓寒問暖，看鄭義龍看在眼裡，覺得他是真正關心自己的人，因此打定主意，自許以後也要成為像涂達人一樣，能用愛感化他人。

宗教也淨化鄭義龍的心境，他積極參加教會活動，遇見美女教友連怡玟，但這時他還在戒毒，不敢主動自我介紹，只敢默默看著，這一看就是3年，期間他努力充實自己，考上基督教門徒訓練神學院，找到人生新方向。

因緣際會下，鄭義龍終於有機會與連怡玟說到話，誠懇與改過向善的決心感動了連怡玟，兩人以結婚為前提交往。而鄭義龍也很爭氣，一邊讀書，一邊進入各個戒毒中心與監所宣導反毒，以行動證明他也可以幫助別人。

8日是兩人的大喜之日，鄭義龍認為當時的苦海明燈涂達人，是促成這段姻緣的關鍵，日前帶著以前與涂達人的每張合照和喜帖前往拜會，涂達人又驚又喜，直言非常窩心。

現已陞任法醫研究所所長的涂達人祝福這對神仙美眷，話鋒一轉，他期許鄭義龍能持續以自身當範例，拯救那些沉淪毒海的人，尤其現在新興毒品氾濫，預估今年用毒致死的人可能上看百位，因此希望鄭義龍的反毒宣導可以納入校園，並且盼能從小四就開始做起。

鄭義龍表示，當時的老大「現在還在關」，反觀自己已能組成家庭，這一切除歸功於涂達人等貴人一路相助，更感謝父母親的不離不棄，願意給他機會重生。

鄭義龍認為，戒毒是條漫漫長路，倘若毒癮者能在其中意識到「人生還有希望與另一條路」，絕對有機會自救。

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