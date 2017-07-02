涉性騷女學生反告投訴女大生 男教授敗訴確定

2017-07-02 23:46

〔記者王俊忠／台南報導〕南部一所大學男教授被女學生指控涉性騷擾其他女學生，男教授表示，為此遭學校解聘，女學生供述有惡意構陷誹謗，提告向女學生求償三十萬精神慰撫金。二審法官查認女學生陳述有提出可信為事實的事證，無誹謗故意，判男教授敗訴確定，不得上訴。

這位男教授表示，一０二年十二月間，他被女學生與其他兩人申請調查疑似性騷擾案件，經大學性別平等教育委員會決議成立調查小組，第一次調查小組在一０三年二月訪談女學生；三月下旬訪談他後認定性騷擾案件成立，校方依教師法對他停聘。後來，大學以二度對女學生等三人訪談內容為依據，認定案件情節重大，將他解聘。

男教授說，校方解聘決議被教育部認定程序有瑕疵，退回學校重啟調查，他於一０五年一月取得女學生受訪談紀錄，發現女學生惡意說謊構陷，有未經查證且無事實根據的誹謗言詞，導致校方對他停、解聘，損害其工作權與人格權。且被告女學生向校方提及在調查期間，他曾連續打電話騷擾被告，偽造通聯紀錄誣陷他，要向女學生求償三十萬精神慰撫金。

女學生反駁指，她在訪談陳述內容都屬實，調查委員一再保證全程保密，她當時是大學生，沒什麼社會經驗，以自己所見所聞陳述，也曾向其他證人查證，有相當理由確信自己說的是事實，且她是對男教授所涉可受公評之事善意發表言論，已盡查證義務，無不法侵害男教授的名譽。男教授在歷次訪談坦承曾打電話給她，後來又否認，這說法顯難採信。

台南高分院法官審認，此案另三位證人證述大致相符，另位女學生供稱曾遭男教授熊抱、有意無意撫摸肢體過程，與被告女學生陳述相吻合。男教授在性平會訪談時不否認留下一名女學生，請其他同學到外面，並拍打女同學肩膀、接觸肢體，可認被告女學生有相當理由相信在性平會所說言論是真實。

法官並說，被告女學生在性平會訪談中是一對一保密訪談，雖使用語彙部分含有負面評價，但這是女學生在保密訪談中的陳述，且因為女學生在訪談紀錄與回覆單陳述，都是配合性平會調查發問，就其見聞而為陳述，雖未必是親身經歷，但已提出可令她信為真實的事證，難認有故意或過失侵害男教授的名譽，因此判女學生不必賠償確定。