墾丁大街候車亭擺攤遭投訴 警方大動作強勢開罰

警方開罰後，攤位稍晚仍持續在候車亭周邊擺設。（記者蔡宗憲攝）

2017-07-02 23:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕長期遭違規設攤的台26線墾丁大街，多年來成為恆春半島夜間觀光景點，但近年來攤販造成的垃圾問題，以及無限往南邊道路延伸，都引起不少爭議。

日前有民眾搭乘客運晚間在大街下車，赫然發現候車站被攤位霸佔，氣得投書主管機關公路總局，公路總局及恆春警方暑假首日展開強勢開罰，但攤販隔天仍持續擺設，再次凸顯墾丁大街公共區域遭私佔擺攤的現象。

公路總局楓港工務段在這起投訴案公文指出，墾丁大街路段候車亭前紅黃管制標線，已於103年8月6日會同執法單位恆春警分局繪設完成；警方執法可依據「道路交通管理處罰條例」取締攤販，亦可避免攤販繳納租金及佔用道路。

「執法機關應拿出決心！」公路總局楓港工務段指出，警方除了開罰，依法最高可採取沒入攤位的手段，長久以來卻選擇姑息，認為大街300多個攤販是「政治問題」，工務段願意支援清道的工具及車輛，希望警方利用暑假徹底整頓大街攤販佔用公地問題。

面對執法不足的質疑，恆春警方強調，墾丁大街光上半年就開出超過1100張違規攤位罰單，但大街夜市已經成為墾丁大型觀光景點，不是單純的取締開罰問題，未來仍會持續針對攤販開罰勸離，也期盼行政機關能作整體規劃，解決這個長年無解難題，「如公路總局展開全面清道，警方也會配合沒入攤位的強勢手段。」

長年觀察大街攤販生態的墾丁里里長長張昌益表示，墾丁大街夜市絕對是重要觀光資產，重點不在於取締或驅趕，而是應該將台26線改到平行的大灣路並拓寬，將墾丁大街改為徒步區，所有攤位納入管理，才能解決為人詬病的垃圾及公地擺攤，兼顧當地夜間的觀光商機。

墾丁老攤商阿和（化名）透露，不只公車候車亭，保七總隊第八大隊、墾丁國小、畜產試驗所，以及台26線道路旁，多年來擺攤現象越來越嚴重，每個攤位暑假每月租金最高甚至要價3萬元，而在「公地」上擺攤繳交的租金，卻都進入私人口袋，早就是當地「不能說的祕密。」