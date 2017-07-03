故障標示放太近害司機遭追撞成重傷 3駕駛都起訴

2017-07-03 00:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕29歲吳姓男子前年8月駕車行經萬瑞快速道路時，因車輛打滑撞上游男駕駛的轎車，2輛車就停在道路上。游男則於車輛後方30公尺處，放置三角架警示。一名簡姓駕駛經過看見事故，減速通行，但後方邱姓大貨車駕駛，反應不及，連撞3輛車，造成李姓拖吊車司機受重傷。基隆地檢署訊後，將吳、游、邱等三名駕駛起訴。

檢警調查，吳姓男子駕駛小貨車行經萬瑞快速道路8.9公里處時，疑因天雨路滑車輛失控打滑，撞上內側車道的轎車，兩車佔用內、外側車道。

簡姓男子行經該處時，發現事故，將車速減慢，但後方的邱姓大貨車司機未保持安全車距，從後方撞上去，造成車上的乘客受傷，衝擊力道猛烈，將簡男的轎車向右前方推擠，撞上吳男的小貨車。

李姓拖吊車司機碰巧撐著雨傘，正在查看車損狀況，見大貨車逼近，拔腿就逃，準備翻過分隔島時，已來不及，仍被車子撞上，造成腦出血、腰椎骨折等傷害，運動範圍損失高達百分之八十。

吳男向檢察官表示，因車子被撞變形無法取出三角架，才會沒有放置；游姓駕駛則說，有依規定放三角架警示。

檢察官檢視現場勘驗筆錄及行車紀錄器內容，認為游男雖有放置故障標示，卻只距離事故車輛30公尺，依規定必須放到50至1百公尺外；而吳男未放置故障標示，兩人均有明顯過失；另邱姓大貨車駕駛，未保持安全距離，造成前車乘客受傷，將3人依涉犯業務過失傷害罪起訴。