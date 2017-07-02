竹縣議員酒駕又辱警「垃圾」 遭檢方起訴

2017-07-02 19:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹縣前主委、議員林昭錡6月酒後駕車行經新竹市，因不勝酒力竟把車停在車道上，警方前往處理時，又以手指員警辱罵「垃圾」，儘管警方有密錄器錄下整個過程，他仍否認犯行，新竹地檢署依公共危險與侮辱公務員罪嫌起訴。

起訴書指出，林昭錡前因過失傷害案件，經新竹地院判決有期徒刑2月確定，卻仍不知悔改，6月1日下午1點，在竹北市火鍋店喝酒後，竟酒後開自小客車上路。

當天下午4點半，林昭錡行經新竹市公道五路二段時，因不勝酒力駕駛而將車停在車道上，新竹市警察局交通隊員警張君宜因執行拖吊業務而上前查看，並通知第二分局埔頂派出所前往處理。

林昭錡明知前去處理的員警周彥傑、李家毅為執行勤務的公務員，竟又基於公然侮辱犯意，以「垃圾」等語並以手指向警員李家毅，當場侮辱依法執行職務公務員，警方遂以現行犯逮捕。

事後對林昭錡施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.76毫克。

林昭錡於警詢及檢方偵查中，僅坦承酒後駕車，但否認以「垃圾」侮辱員警。然而警方的密錄器卻證明，林昭錡確實有以「垃圾」侮辱員警。

最後檢方依公共危險及侮辱公務員罪嫌將林昭錡提起公訴。且因其所犯兩罪間，行為互殊、罪名有異，建請地院分論併罰。又林昭錡於5年內曾受有期徒刑執行完畢而故意再犯本罪，構成累犯，再建請院方加重其刑。

林昭錡於102年2月開自小貨車行經新竹縣新埔鎮褒忠路，疏未注意貿然右轉，撞上騎機車的黃男，導致黃男胸椎、脊椎壓迫性骨折，新竹地院依過失傷害判刑2月，得易科罰金。

事後黃男向新竹地院提起附帶民事賠償，因脊椎受傷，經台大醫院新竹分院鑑定遺存顯著運動障礙，符合殘廢等級7，勞動力減損5成，向林昭錡求償勞動力減損1033萬元。

清大電機系畢業的黃男說，他曾任職科技公司工程師，年收入在150萬元以上，目前為電子公司負責人，因這起車禍造成無法久坐、久站、負重，軀幹稍有移動便須承受劇痛，眼睛、脊椎須終生追蹤檢查，且脊椎開刀處易病變，身心創傷巨大，故請求賠償1千萬元精神慰撫金，連同醫藥費合計求償2118萬元。

新竹地院民事庭一審判林昭錡應賠114萬元，黃男不服，全案上訴高院審理中。

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