「他是通緝犯！」 男因吵架被女友出賣

2017-07-02 19:10

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方今天凌晨3點多受理蔡姓女子遭家暴案，員警到場發現蔡姓男子與蔡女正在拉扯立即制止，經了解才得知雙方為男女朋友關係，但盤查雙方身份蔡男先是報了錯誤的身份證號碼，隨後又改口稱「忘記了」，警方起疑再三盤問，蔡女突然大喊「他是通緝犯！」警方將蔡男帶回發現他涉嫌一起性侵案遭法院通緝，躲藏8年後意外被現任女友出賣。

檢警調查，蔡男原任職台北市一間網路公司經理，身高近180公分、外型帥氣的他2008年時與友人到KTV唱歌喝酒，事後他將一名喝茫的女子帶回家疑似發生關係，女方酒醒後發覺下體疼痛出血，原以為是月事衛生但她回家後下體仍持續出血，到醫院檢查發現處女膜破裂、陰道撕裂傷，於是報案蔡男性侵。

法院審理時蔡男承認有把陰莖放入女子口中，卻堅稱沒進入下體。法官認定女子被蔡男帶回家後下體才受傷出血，且蔡曾告知女子「妳當時都不省人事了！」認定蔡男涉嫌撿屍性侵，2011年時依趁機性交罪判處4年徒刑，但蔡男未到案於是遭法院通緝。

蔡男到案後供稱，他因遭人誣陷且正在處理非常上訴程序所以才未到案，全案訊後依性侵通緝解送歸案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆