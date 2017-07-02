男子開車衝上施工分隔島後側翻 兩年幼子女送醫縫傷

陳男駕駛的小客車就卡在施工中的中清路中央分隔島。（擷取自爆料公社）

2017-07-02 19:15

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子今天上午駕駛小客車，後座載著兩名年幼子女，由市區往沙鹿方向行駛時，疑一時晃神，車子竟開進施工中的中央分隔島約50公分深的凹陷中，致車輛側翻，兩名子女額頭及下巴裂傷及擦傷，小朋友飽受驚嚇，送光田醫院縫合後，目前已出院。

陳姓男子向警方供稱，今天上午載著8歲的兒子及5歲的女兒到潭雅神綠園道騎自行車後，準備返回沙鹿，行經中清路六段沙鹿段時，一時晃神，結果車子就衝進施工中寬約200公分、深50公分的中央分隔島，致車子側翻，陳姓男子趕緊爬出車外，並將兩名孩子帶到路邊，等候救援。

清泉消防分隊獲報，趕緊將父子3人送往光田醫院，陳姓男子無大礙，兒子則額頭撕裂傷、女兒下巴擦傷，兩名小朋友受到驚嚇，到院時神情還驚惶未定，但傷口經縫合後，目前皆已出院。

有民眾行經車禍現場，將照片po上臉書「爆料公社」，並指出，「日前行經中清路該路段，因中央分隔島已拆除，所以沒有路燈照明 ，施工路段警示燈也少的可憐，高低落差處也沒有擺放紐澤西護欄，僅擺放簡易三角錐，就覺得早晚會出事」。

公路總局台中工務段長洪璠儀表示，車禍時間是上午10點多，視線良好，而且地面有擺放三角錐，劃設的黃線也都還很清楚，應是駕駛不慎；至於施工路段夜間照明問題，因要求市府配合汰換線路，施工時照明難免會受影響，但已要求包商加強指示燈等改善。

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