夜闖動物園PO網 饒舌歌手「Q毛萬」判拘50天

2017-07-02 17:32

〔記者張文川／台北報導〕本名陳柏瑞的饒舌歌手「Q毛萬」，與3名好友夜闖台北市立動物園，到處嬉鬧尋找動物，還以手電筒照射動物，今年2月將錄影畫面上傳Youtube炫耀，園方得知後報警控告4人侵入建築物附連圍繞土地罪，4人皆認罪，台北地院判4人各拘役50天，可易科罰金5萬元，除了有妨害名譽前科的陳柏瑞，其餘3人獲緩刑2年、義務勞務60小時。可上訴。

22歲「Q毛萬」現為文化大學運動健康促進系學生，以創作饒舌歌曲見長，也是常拍網路短片的網紅，今年2月間，他在Youtube上傳片長8分10秒的「我做過最瘋狂的事！半夜逛動物園！」影片，他在影片中，和陳、許、張姓3名大學男同學，自備手套、手電筒和食物，翻越圍牆進動物園，到處找獅子、長頸鹿等，並用手電筒照射動物、拍照，他在片中還說「在錯的時間做對的事情，想找的動物都不在戶外展示區」。

影片一出，立即引發批評虐待動物、侵入建築物；Q毛萬事後曾一度在臉書強硬回應：「如果你們覺得這個違法，那把動物關在籠子裡是合法？」，但隨即刪除。

台北動物園指控，4人觸犯侵入建築物附連圍繞土地罪，4人雖然宣稱影片是在一年前拍攝，但片中卻出現去年11月才剛新到園的金剛猩猩「迪亞哥」標示牌，顯示並非舊片，台北地檢署調查後提起公訴。

北院審理時，4人均坦承違法，法官認定4 人年輕體壯，僅為一時的冒險快感，於夜間翻牆侵入動物園，且將侵入過程拍攝錄影，刊登上網展示、炫耀，法治觀念淡薄，但4人坦認犯行表達悔意，並向園方致歉，因此輕判拘役各50天。

由於Q毛萬前年創作一首告白歌曲內的歌詞中，暗指全裸拍攝「小歪廚房」教網友做菜的藝人「小歪」孫凡茵「淫蕩、硬了、鮑魚」，孫女告他妨害名譽，Q毛萬當庭道歉獲諒解，台北地檢署前年6月初處分緩起訴2年，條件是賠償小歪5萬元、並義務勞務40小時，雖已緩起訴期滿，但本案法官也因此未讓他緩刑，其餘3人皆緩刑2年。