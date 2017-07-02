孿生兄弟都成毒蟲 氣到同住的母、兄搬離

高市刑大在電視櫃查獲海洛因毒品，讓曾姓孿生兄弟啞口無言。（記者黃良傑翻攝）

2017-07-02 18:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾姓孿生兄弟不學好，竟一起染毒淪為毒蟲，原與母親、大哥同住，母、兄失望紛搬離家，反讓2雙胞胎肆無忌憚吸毒，高市刑大搜索發現咖啡研磨機沾白粉，屋內卻無咖啡豆或其他咖啡工具，突破心防，查獲101.64公克海洛因。

刑大偵六隊查出2兄弟與藥頭毒品交易地點，竟不是看簡訊，或LINE留言，而是用聽鈴聲響音次數，響1聲代表在超商交易，2聲在電玩店外，3聲則在寺廟內，有如和警方諜對諜般，警方疲於奔命烈日跟監，常無所獲，深入解析後才發現，2人的手機鈴聲暗藏密語。

警方獲報綽號「阿義」及「嘎抓（台語蟑螂）」的曾姓孿生兄弟，涉嫌販賣走「水路」的海洛因毒品，每支注射針筒叫價1千元，為躲閉警方查緝，在電話中從不提交易地點，曾男2人都能替藥頭「雄仔」運毒，警方逮獲藥腳後，才問出原來手機鈴聲藏有玄機和暗語。

刑大今指出，專案小組前日攔獲2兄弟入屋搜索，員警見房內咖啡研磨機「怪怪的」，因為竟無咖啡豆和煮咖啡的工具，又發覺研磨機底座及縫隙，均沾有不明白色粉沫，懷疑用來分裝毒咖啡包，最後在客廳電視櫃內查獲海洛因和注射針筒，共查獲101.64公克毒品，依毒品危害條例移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆