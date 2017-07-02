為愛嫁來台灣 她立志開法律事務所助人了解兩岸婚姻

嫁來台灣的中國籍新娘蘭嵐（左）受移民署邀請，開設專題分享會。（記者王冠仁翻攝）

2017-07-02 16:16

〔記者王冠仁／台北報導〕嫁來台灣的中國籍新娘蘭嵐，因為本身念法律，對中國婚姻制度也有研究，移民署得知後，積極鼓勵她到移民署台北市服務站擔任志工幫助同鄉姊妹，日前也商請她開設專題分享會，並邀集移民署內承辦中國配偶業務的人員一起學習，讓外界一窺較為陌生的中國婚姻制度。

移民署說，來自中國福建的蘭嵐今年27歲，她因本身學習法律，又因來台念法律研究所進修時，因緣際會結識當時的學長，並在4個月前嫁來台灣。她因此對兩岸婚姻法規頗有研究，甚至協議離婚、財產分割、收養子女也有涉略。

蘭嵐指出，台灣配偶來中國結婚登記，可以在「婚姻登記處」直接辦理公證、領結婚證書，和台灣在法院公證很不一樣。就判決離婚方面，如台灣的法院判決離婚並完成離婚登記，中國方面也會承認，反之亦然。中國對領養人規定要30歲以上才可，若是領養人單身，領養者與被領養者年齡必須相差40歲以上，以免子女變老婆或先生，這是與台灣相較之下的特殊規定。

蘭嵐還說，她十分喜灣台灣，當時她與丈夫談戀愛時，經常到大街小巷遊玩，對於台灣的夜市美食、地方特產或潮服，都能如數家珍。她預計未來開一家提供兩岸法律諮詢的律師事務所，希望能協助需要更多法律服務的人。