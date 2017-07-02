裝潢工疑遭電擊昏迷 線上指導CPR獲救

2017-07-02 16:33

〔記者何宗翰／台中報導〕34歲李姓男子日前在北屯區和福路一處工地施工時，疑因觸電昏迷，當場沒有呼吸心跳，同事發現後報119，指揮中心派遣員除立即派遣轄區東山分隊救護車前往搶救，派遣員也以線上指導李姓報案人，直接進行CPR操作，持續急救到救護車到場送醫，順利救回一命。

李姓報案人向消防人員表示，6月27日上午他們在一棟硬體已經完成的3樓透天厝內，進行天花板裝修工程，李男當時搬東西時突然抽搐暈倒無意識，看似觸電或是癲癇發作，趕緊打電話叫救護車。

指揮中心派遣員指示李姓報案人，先將昏倒的李男搬到四周沒有電線的安全環境，透過電話指導立刻進行CPR，起先李姓報案人還楞了一下，隨即將手機開擴音，遵從指示按壓李男胸口，並大聲報數調整按壓節奏，直到東山消防分隊到場。

東山分隊救護車到達現場後，AED判定評估患者需電擊，現場電擊並持續給予CPR，現場李男心臟停止後恢復自發性循環（ROSC），隨即就近送往慈濟醫院進行急救，追蹤就醫後狀況，醫院表示患者目前意識清楚、身體狀況也趨於穩定，7月1日下午已轉至普通病房。

消防局長蕭煥章表示，民眾如發現OHCA傷病患，第一時間應即撥打119報案尋求協助，並冷靜依循派遣員的指引施行CPR，正確地接受指引施行CPR，能與後續接手的消防救護、醫護人員串聯起完整的「生命之鏈（Chain of Survival）」，進而有效提升急救成功率。