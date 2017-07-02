年長行動不便榮民眷 中市建議納救護系統資料

台中市榮民服務處處長虞思祖（右二）拜會台中市消防局長蕭煥章（左二）。（圖由台中市榮民服務處提供）

2017-07-02 15:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市榮民服務處處長虞思祖拜會警察、消防及陸軍十軍團等單位，加強橫向連繫，以因應颱風季節來臨，協助轄區榮民榮眷做好各項防颱防汛準備，並於災害發生時，有效將榮民榮眷的災損降到最低程度；消防局長蕭煥章提議將年長行動不便榮民榮眷資料，納入救災救護指揮中心系統資料庫內，以提升救援效能。

虞思祖表示，颱風雖多從台灣東部登陸，中部地區得天獨厚，相對災情較輕，但幾次從西部登陸的颱風造成的人員傷亡及財產損失特別的嚴重，尤其近年氣候普遍異常，更應居安思危，做好各項防範措施，以有效防範人命財產損失。

虞思祖說，轄區年長獨居榮民、遺眷都屬於防災避難的弱勢族群，榮服處除了動員有限的服務人員及志工，協助修剪樹枝、疏通水溝等，清除致災危安因子，對於淹水警戒區及土石流潛勢區域及年長獨居榮民榮眷的預防性撤離、緊急安置作業與災後復原工作，必須仰賴消防、警政及軍方的救災資源。為加強橫向連繫，上週五起陸續拜會台中市警察局長陳嘉昌、消防局長蕭煥章及陸軍十軍團指揮官周皓瑜等。

蕭煥章表示，消防局救災救護指揮中心已建置1萬2千餘筆台中市避難弱勢市民資料，在接獲通報後交付救災救護任務時，即同步將重點民眾資料通知出勤的消防人員，以利同仁第一時間掌握，爭取搶救時效，建議可將年長行動不便榮民榮眷資料也納入，提升救援效能；虞思祖對此表示認同，立即要求承辦人員與消防局研議相關事宜，好讓轄區年長榮民榮眷生命財產多一分安全保障。